Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia

Due esplosioni davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia distruggono le auto del conduttore di Report e della figlia. Indagano carabinieri e Digos. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia

Approfondisci con queste news

Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge auto del giornalista >>> http://bit.ly/48SfQHh - facebook.com Vai su Facebook

Una bomba distrugge le auto del cronista. «L'esplosivo avrebbe potuto uccidere». «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ammazzarla» ha detto Ranucci - X Vai su X

Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. msn.com scrive

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... huffingtonpost.it scrive

Sigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Riporta fanpage.it