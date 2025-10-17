Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci

Ilsecoloxix.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

bomba distrugge le auto del giornalista sigfrido ranucci

© Ilsecoloxix.it - Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci

Scopri altri approfondimenti

bomba distrugge auto giornalistaBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia, esplosione devastante sotto casa: «Poteva uccidere» - Attentato contro il conduttore di Report, danneggiata anche una casa vicina: «Mia figlia poco prima era passata di lì» ... Scrive unionesarda.it

bomba distrugge auto giornalistaBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... Riporta huffingtonpost.it

bomba distrugge auto giornalistaUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Distrugge Auto Giornalista