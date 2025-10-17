Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci
Roma – L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
