Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci | Le indagini | Le reazioni

Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci | Le indagini | Le reazioni

Radio1 Rai. . A Pomezia una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido #Ranucci e della figlia, che era sul luogo solo 20' prima. Il conduttore di #Report: "Vado a denunciare". Dalla premier Meloni solidarietà e ferma condanna per l'atto intimidatorio Vi - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

L'ordigno rudimentale è esploso intorno alle 22 di ieri sera e ha danneggiato l'auto del giornalista e quella di sua figlia - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Riporta msn.com

Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci - Roma – L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. ilsecoloxix.it scrive

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... Segnala huffingtonpost.it