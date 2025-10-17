Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia | L' esplosione a Pomezia nella notte

Il conduttore di Report sui social: "Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere".

Ci arrivano immagini commoventi oggi da Gaza: questo popolo continua a camminare tra le rovine con una dignità che nessuna bomba potrà mai distruggere. - facebook.com Vai su Facebook

