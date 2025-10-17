Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia
Il conduttore di Report aveva già subito minacce e intimidazioni. Nessun ferito. Indagano carabinieri e Digos. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OPERAZIONI BONIFICA DELLA BOMBA AL PORTO NUOVO DI TRIESTE Il prossimo 18 ottobre, presso il Porto Nuovo di Trieste, verrà neutralizzato un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’attività sarà condotta dagli artificieri dell’Eserci - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo attentato esplosivo a Latina, bomba distrugge ingresso condominio e due auto - Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina, che si inserisce in un’escalation criminale iniziata da due settimane. Si legge su rainews.it
Latina, terza bomba in una settimana: danneggiata un'auto davanti alle case "Arlecchino" - Nuova esplosione nella notte a Latina, dove una terza bomba è deflagrata intorno alle 2 davanti le cosiddette case "Arlecchino", in via Guido Rossa, anche se dall'altro lato della strada rispetto a ... Segnala ilmessaggero.it
Paolo Brosio: "Fede mi disse: allontanati dall’auto bomba, ma non troppo..." - Per farlo diventare un eccellente giornalista aveva bisogno di qualcuno che lo «modellasse». Secondo ilgiornale.it