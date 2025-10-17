Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di Report aveva già subito minacce e intimidazioni. Nessun ferito. Indagano carabinieri e Digos. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bomba distrugge le auto del giornalista sigfrido ranucci e della figlia davanti alla loro casa a pomezia

© Repubblica.it - Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia

