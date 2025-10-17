Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci ordigno in grado di uccidere
(Adnkronos) – Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra macchina di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
OPERAZIONI BONIFICA DELLA BOMBA AL PORTO NUOVO DI TRIESTE Il prossimo 18 ottobre, presso il Porto Nuovo di Trieste, verrà neutralizzato un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’attività sarà condotta dagli artificieri dell’Eserci - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Riporta today.it
Bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report - È saltata in aria, scuotendo l’intero quartiere, l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, danneggiando anche quella di sua figlia, ... Da pupia.tv
Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Scrive libero.it