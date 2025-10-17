Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci ordigno in grado di uccidere

Webmagazine24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra macchina di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bomba distrugge l8217auto sigfridoBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Riporta today.it

bomba distrugge l8217auto sigfridoBomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report - È saltata in aria, scuotendo l’intero quartiere, l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, danneggiando anche quella di sua figlia, ... Da pupia.tv

bomba distrugge l8217auto sigfridoSigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Distrugge L8217auto Sigfrido