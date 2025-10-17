Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci | l’attentato nella notte

Una serata tranquilla, il silenzio della periferia romana improvvisamente spezzato da qualcosa di inaspettato. Un’esplosione scuote le mura di casa, il buio si illumina di rosso e il cuore corre: cosa sta succedendo davvero fuori dalla porta di Sigfrido Ranucci? >> “Un po’ di veleno nel tè”. Orrore contro i giornalisti Rai, per l’opinionista tv e scrittore finisce malissimo: cosa succede Il quartiere Campo Ascolano, a Pomezia, vive attimi di paura quando due boati scuotono le finestre e fanno riversare in strada decine di residenti. In pochi istanti, il parcheggio davanti all’abitazione del celebre conduttore di Report si trasforma in una scena impressionante: due auto avvolte dalle fiamme, colonne di fumo nero che avvolgono la notte e la consapevolezza che sarebbe potuta essere una tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

