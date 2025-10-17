Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci | l’attentato nella notte

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata tranquilla, il silenzio della periferia romana improvvisamente spezzato da qualcosa di inaspettato. Un’esplosione scuote le mura di casa, il buio si illumina di rosso e il cuore corre: cosa sta succedendo davvero fuori dalla porta di Sigfrido Ranucci? >> “Un po’ di veleno nel tè”. Orrore contro i giornalisti Rai, per l’opinionista tv e scrittore finisce malissimo: cosa succede Il quartiere Campo Ascolano, a Pomezia, vive attimi di paura quando due boati scuotono le finestre e fanno riversare in strada decine di residenti. In pochi istanti, il parcheggio davanti all’abitazione del celebre conduttore di Report si trasforma in una scena impressionante: due auto avvolte dalle fiamme, colonne di fumo nero che avvolgono la notte e la consapevolezza che sarebbe potuta essere una tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bomba distrugge l8217auto sigfridoUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

bomba distrugge l8217auto sigfridoSigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere» - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Scrive msn.com

bomba distrugge l8217auto sigfridoSigfrido Ranucci, una bomba fa esplodere l'auto del conduttore di Report: distrutta anche quella della figlia - Paura nella serata di giovedì per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Distrugge L8217auto Sigfrido