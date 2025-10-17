Bomba distrugge l' auto di Sigfrido Ranucci l' attentato nella notte a Pomezia |  Usato un chilo di esplosivo | Mia figlia era lì pochi minuti prima potevano ucciderla | Video

L'attentato nella notte a Pomezia. Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

