Bomba distrugge l' auto di Sigfrido Ranucci l' attentato nella notte a Pomezia |  Hanno usato un chilo di esplosivo | Video

Xml2.corriere.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato nella notte a Pomezia. Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

bomba distrugge l auto di sigfrido ranucci l attentato nella notte a pomezia 160hanno usato un chilo di esplosivo 160video

© Xml2.corriere.it - Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia: «Hanno usato un chilo di esplosivo» | Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bomba distrugge auto sigfridoSigfrido Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report e della figlia - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del ... Segnala msn.com

bomba distrugge auto sigfridoSigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Secondo fanpage.it

bomba distrugge auto sigfridoSigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere» - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Distrugge Auto Sigfrido