Bomba distrugge l' auto di Sigfrido Ranucci l' attentato nella notte a Pomezia | Hanno usato un chilo di esplosivo | Video

L'attentato nella notte a Pomezia. Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia: «Hanno usato un chilo di esplosivo» | Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

OPERAZIONI BONIFICA DELLA BOMBA AL PORTO NUOVO DI TRIESTE Il prossimo 18 ottobre, presso il Porto Nuovo di Trieste, verrà neutralizzato un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’attività sarà condotta dagli artificieri dell’Eserci - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report e della figlia - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del ... Segnala msn.com

Sigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Secondo fanpage.it

Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere» - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Segnala msn.com