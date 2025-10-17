Bomba distrugge l' auto di Ranucci | ' Un chilo di esplosivo mia figlia poteva morire' La miccia l' ipotesi di un appostamento | Video

L'attentato nella notte a Pomezia: distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. «Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bomba distrugge l'auto di Ranucci: 'Un chilo di esplosivo, mia figlia poteva morire'. La miccia, l'ipotesi di un "appostamento" | Video

