Bomba distrugge l' auto di Ranucci | ' Un chilo di esplosivo mia figlia poteva morire' Indaga l' antimafia lì nessuna telecamera | Video

L'attentato nella notte a Pomezia: distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. «Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bomba distrugge l'auto di Ranucci: 'Un chilo di esplosivo, mia figlia poteva morire'. Indaga l'antimafia, lì nessuna telecamera | Video

Altre letture consigliate

Radio1 Rai. . A Pomezia una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido #Ranucci e della figlia, che era sul luogo solo 20' prima. Il conduttore di #Report: "Vado a denunciare". Dalla premier Meloni solidarietà e ferma condanna per l'atto intimidatorio Vi - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. msn.com scrive

Sigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Segnala fanpage.it

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia - Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in merito alla sicurezza del giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato ... Da lastampa.it