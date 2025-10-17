Bomba distrugge auto di Ranucci la vicina | Un boato abbiamo sentito le pareti tremare

(Adnkronos) – "Intorno alle 22.20 abbiamo sentito un boato. Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Noi abitiamo in fondo alla via e abbiamo sentito le pareti tremare. Mia zia, che abita invece proprio qui accanto, ci ha raccontato di una esplosione forte, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

