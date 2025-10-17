Bomba distrugge auto di Ranucci la vicina | Un boato abbiamo sentito le pareti tremare

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Intorno alle 22.20 abbiamo sentito un boato. Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Noi abitiamo in fondo alla via e abbiamo sentito le pareti tremare. Mia zia, che abita invece proprio qui accanto, ci ha raccontato di una esplosione forte, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

bomba distrugge auto ranucciSigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Come scrive fanpage.it

bomba distrugge auto ranucciPomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Usato un chilo di esplosivo, poteva uccidere" - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Riporta msn.com

bomba distrugge auto ranucciReport, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Distrugge Auto Ranucci