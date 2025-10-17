Bomba day a Verona Sud | case da evacuare entro le 7.30 e navette per il centro di accoglienza

È fissato per domenica 19 ottobre il “bomba day” a Verona, in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nella zona di via Apollo. Per consentire le operazioni di rimozione, che dovrebbero durare al massimo 4 ore, gli abitanti dell'area sono stati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

