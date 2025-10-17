Bomba davanti casa di Sigfrido Ranucci | distrutte le auto del giornalista e della figlia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordigno rudimentale davanti all’abitazione del conduttore di Report. Momenti di terrore per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, dopo una potente esplosione avvenuta la sera del 16 ottobre, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma). Un ordigno rudimentale è esploso tra il cancello di casa e le auto della famiglia, distruggendo completamente la vettura del giornalista e quella della figlia. Ranucci stesso ha confermato la notizia a Rainews24, spiegando che la figlia era passata nel punto dell’esplosione pochi minuti prima: “ Poteva ucciderla ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bomba davanti casa di Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del giornalista e della figlia

