Bomba contro Sigfrido Ranucci distrutte le auto del giornalista e della figlia | Ordigno in grado di uccidere

Paura e sconcerto nella notte a Pomezia, alle porte di Roma, dove due violente esplosioni hanno scosso la quiete della zona residenziale di Campo Ascolano, distruggendo completamente le automobili di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e di sua figlia. Le deflagrazioni, avvenute intorno alle 22, sono state così forti da far tremare le finestre delle abitazioni circostanti e da richiamare immediatamente i residenti in strada, convinti inizialmente si trattasse di un incidente domestico o di una fuga di gas. Invece, a pochi metri dalla casa del giornalista, le fiamme hanno avvolto due vetture parcheggiate una accanto all’altra, trasformandole in carcasse annerite nel giro di pochi secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bomba contro Sigfrido Ranucci, distrutte le auto del giornalista e della figlia: “Ordigno in grado di uccidere”

Altre letture consigliate

Bomba sotto l'auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, volto del programma Report in onda su Rai 3. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento. ? - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

Una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Segnala today.it

Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere» - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. msn.com scrive