Bomba contro Ranucci le reazioni di colleghi e politici anche chi lo aveva querelato Storace | Ora ritirare le denunce contro di lui
Dalla maggioranza di governo alle opposizioni, tutto il panorama politico ha fatto quadrato intorno a Sigfrido Ranucci poche ore dopo l’attentato che ha danneggiato la sua macchina e quella di sua figlia. « La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie», ha commentato Giorgia Meloni, come si legge in una nota di Palazzo Chigi. «Attacco vile e pericoloso a una persona già sotto scorta per aver svolto il suo lavoro di giornalista d’inchiesta, un attacco che richiede la reazione e la presenza delle istituzioni », così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Open.online
Dopo la bomba sotto la casa del collega Sigfrido Ranucci... La solidarietà di tutta la redazione a Ranucci, e alla sua famiglia. Ma non basta la solidarietà dopo le bombe. (Raffaele Crocco) Chi ci sia dietro l’attentato, lo scoprirà forse la polizia. Quello che, però, - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. Danneggiata anche quella della figlia del conduttore di Report #ANSA - X Vai su X
Bomba contro Ranucci, le reazioni di colleghi e politici (anche chi lo aveva querelato). Storace: «Ora ritirare le denunce contro di lui» - Dopo la bomba esplosa nei pressi dell’auto del giornalista Rai, maggioranza e opposizione si sono strette a lui. Scrive msn.com
La bomba accanto all'auto di ranucci aveva un Kg di esplosivo - Un ordigno con circa un chilo di esplosivo posizionato vicino all'auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lo riporta altarimini.it
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia - Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in merito alla sicurezza del giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato ... Riporta lastampa.it