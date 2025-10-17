Bomba contro Ranucci la solidarietà del premio giornalistico Città di Foiano

All'indomani dell'atto intimidatorio orchestrato ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, il comitato del Premio giornalistico nazionale “Città di Foiano” ci ha tenuto a esprimere la sua solidarietà del 61enne romano e della sua redazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

