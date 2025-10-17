Bomba contro l' auto del giornalista Sigfrido Ranucci CityNews | Profonda solidarietà

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

(Roma) - Questa notte una bomba ha distrutto l’auto di Sigfrido Ranucci. La macchina era parcheggiata sotto la sua abitazione. L’ordigno avrebbe potuto uccidere. “Mia figlia è passata lì davanti, pochi minuti prima dell’esplosione” - ha dichiarato Ranucci . Vor - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge l'auto di Ranucci. "Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante". Presentata la denuncia. "Decine le minacce ricevute" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/17/bomba-distrugge-lauto-di-ranucci-contro-di-me-un-salto - X Vai su X

Bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del conduttore di Report e della figlia - Paura e sconcerto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3, e ... reggiotv.it scrive

Attentato contro il giornalista di Report Ranucci - Un ordigno con circa un chilo di esplosivo è stato posizionato vicino all'auto del conduttore di Report e a quella ... Scrive rainews.it

Una bomba esplode sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". Indagini affidate all'Antimafia - davanti la sua abitazione a Pomezia, vicino a Roma, due grandi esplosioni hanno distrutto le ... Da corrieredellumbria.it