Bomba contro l' auto del giornalista Sigfrido Ranucci CityNews | Profonda solidarietà

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

bomba contro auto giornalistaBomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del conduttore di Report e della figlia - Paura e sconcerto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3, e ... reggiotv.it scrive

bomba contro auto giornalistaAttentato contro il giornalista di Report Ranucci - Un ordigno con circa un chilo di esplosivo è stato posizionato vicino all'auto del conduttore di Report e a quella ... Scrive rainews.it

bomba contro auto giornalistaUna bomba esplode sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". Indagini affidate all'Antimafia - davanti la sua abitazione a Pomezia, vicino a Roma, due grandi esplosioni hanno distrutto le ... Da corrieredellumbria.it

