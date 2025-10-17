Bomba contro l' auto del giornalista Ranucci distrutta anche quella della figlia passata poco prima Un chilo di esplosivo L' ordigno poteva uccidere
Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all’altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito, ma la figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Una bomba ha colpito le auto del giornalista di Report e di sua figlia. Da anni sotto scorta per le sue inchieste scomode. - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, Report: “Avrebbe potuto uccidere chi fosse passato durante esplosione” https://ilriformista.it/bomba-distrugge-lauto-di-sigfrido-ranucci-report-avrebbe-potuto-uccidere-chi-fosse-passato-durante-esplosione-485570/ - X Vai su X
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Scrive alfemminile.com
Crosetto, bomba contro Ranucci colpisce libertà informazione - Un ordigno ha fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Riporta corrieredellosport.it
Bomba contro Sigfrido Ranucci: "Potevano uccidere mia figlia". Meloni: "Gravità inaudita" - L’ordigno ha distrutto due auto e danneggiato la facciata dell’abitazione. ticinolibero.ch scrive