Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all’altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito, ma la figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bomba contro l'auto del giornalista Ranucci, distrutta anche quella della figlia passata poco prima. Un chilo di esplosivo, "L'ordigno poteva uccidere"