Bomba contro l' auto del giornalista Ranucci distrutta anche quella della figlia L' ordigno Poteva uccidere

Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all’altra. A riferirlo in diretta su Rainews 24 è stato lo stesso giornalista. Nessuno è rimasto ferito, ma la figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bomba contro l'auto del giornalista Ranucci, distrutta anche quella della figlia. L'ordigno "Poteva uccidere"

Le immagini dell'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e conduttore di Report, distrutta da una bomba nella notte. Il video è stato pubblicato sul profilo social della trasmissione Report. Gli aggiornamenti nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, Report: “Avrebbe potuto uccidere chi fosse passato durante esplosione” https://ilriformista.it/bomba-distrugge-lauto-di-sigfrido-ranucci-report-avrebbe-potuto-uccidere-chi-fosse-passato-durante-esplosione-485570/ - X Vai su X

Torvaianica, attentato contro Sigfrido Ranucci: auto distrutta da una bomba, paura per la figlia - L’ordigno contro Sigfrido Ranucci, secondo i primi rilievi, conteneva almeno un chilo di esplosivo e poteva uccidere ... Come scrive romait.it

Bomba sotto casa, auto esplosa: solidarietà a Ranucci - “ La bomba fatta esplodere sotto la casa di Sigfrido Ranucci rappresenta un inquietante salto di qualità degli attacchi contro il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione ” scrive in una ... Segnala nove.firenze.it

Una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Scrive radiortm.it