Bomba contro auto di Sigfrido Ranucci e della figlia La solidarietà bipartisan

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solidarietà bipartisan per il giornalista Ranucci. Un ordigno è esploso sotto la sua auto. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

bomba contro auto di sigfrido ranucci e della figlia la solidariet224 bipartisan

© Tv2000.it - Bomba contro auto di Sigfrido Ranucci e della figlia. La solidarietà bipartisan

