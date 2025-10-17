Bomba contro auto di Sigfrido Ranucci e della figlia La solidarietà bipartisan
Solidarietà bipartisan per il giornalista Ranucci. Un ordigno è esploso sotto la sua auto. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
la Repubblica. . Una bomba, due auto saltate in aria, una casa che trema, la casa di Sigfrido Ranucci. Un ordigno piazzato nella notte sotto l'automobile del conduttore di Report, ha fatto svegliare l'Italia con sgomento, paura, solidarietà e una consapevolezza
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci, Report: "Avrebbe potuto uccidere chi fosse passato durante esplosione" https://ilriformista.it/bomba-distrugge-lauto-di-sigfrido-ranucci-report-avrebbe-potuto-uccidere-chi-fosse-passato-durante-esplosione-485570/
La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa d ... Da wired.it
Esplode bomba sotto l'auto di Sigfrido Ranucci di Report. Meloni: "Ferma condanna", Nordio:"Attentato allo Stato" - Un ordigno è esploso sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: era parcheggiata davanti alla casa dove vive a Pomezia. Lo riporta dire.it
Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge l'auto sotto casa - La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di giovedì 16 ottobre 2025 ha distrutto le auto del giornalista Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge ... Secondo panorama.it