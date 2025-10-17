Bomba a casa Ranucciindaga l' Antimafia
8.15 Sull'ordigno esploso sotto casa del giornalista Sigfrido Ranucci indaga l' Antimafia. Il Pm della Dda Villani ipotizza a ora il reato di danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Violentissima la deflagrazione, sentita in tutto il quartiere di Campo Ascolano a Pomezia, alle porte di Roma. Danneggiate le auto del giornalista di Report e della figlia,parcheggiate sotto casa. Solidarietà unanime a Ranucci. La premier Meloni: continueremo a difendere libertà e indipendenza informazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Saltata in aria l'auto di #SigfridoRanucci: attentato sotto la casa del giornalista di #Report, "la bomba poteva uccidere" - facebook.com Vai su Facebook
Qualsiasi atto che ha fatto smettere le bombe e riportato a casa gli ostaggi va celebrato e festeggiato, ma il piano Trump non è un piano di pace perché lì non c'era una guerra ma l'aggressione di un esercito a una popolazione inerme. - X Vai su X
Bomba esplode a casa di pregiudicato a Roma, l’ipotesi di reato è tentata strage - Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere sul balcone dell'abitazione di un pregiudicato in via Cianciana alla periferia sud est della Capitale. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Roma, bomba esplode a casa di pregiudicato: palazzina semidistrutta - La palazzina, di recente costruzione, è stata dichiarata parzialmente inagibile dai vigili del Fuoco. Lo riporta ilmessaggero.it
Roma, bomba esplode a casa di pregiudicato: palazzina semidistrutta - (LaPresse) Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere sul balcone dell'abitazione di un pregiudicato in via Cianciana alla periferia sud est della Capitale. Lo riporta ilmattino.it