Bomba a casa di Ranucci l' ordigno senza timer in mezzo ai vasi le telecamere in zona la scorta assente I punti da chiarire

Conteneva oltre un chilo di polvere pirica l'ordigno che è esploso sotto casa di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che il prossimo 26 ottobre tornerà in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bomba a casa di Ranucci, l'ordigno senza timer in mezzo ai vasi, le telecamere in zona, la scorta assente. I punti da chiarire

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo la bomba sotto la casa del collega Sigfrido Ranucci... La solidarietà di tutta la redazione a Ranucci, e alla sua famiglia. Ma non basta la solidarietà dopo le bombe. (Raffaele Crocco) Chi ci sia dietro l’attentato, lo scoprirà forse la polizia. Quello che, però, - facebook.com Vai su Facebook

Bomba contro Ranucci, un chilo di esplosivo sotto casa: “Atto gravissimo” https://lavocedelpatriota.it/bomba-contro-ranucci-un-chilo-di-esplosivo-sotto-casa-atto-gravissimo/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Esplode bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci di Report. Meloni: “Ferma condanna”, Nordio:”Attentato allo Stato” - Un ordigno è esploso sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: era parcheggiata davanti alla casa dove vive a Pomezia. Segnala dire.it

Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge l’auto sotto casa - La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di giovedì 16 ottobre 2025 ha distrutto le auto del giornalista Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge ... Secondo panorama.it

Bomba distrugge l'auto del giornalista Ranucci: «L'ordigno poteva uccidere». Indaga l'antimafia VIDEO - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Lo riporta ilgazzettino.it