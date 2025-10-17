Bologna e Skorupski a braccetto La porta sarà blindata fino al 2027

Che il nodo dei rinnovi fosse uno dei principali argomenti all’ordine del giorno, chiuso il mercato, era un fatto. Che il Bologna sia al lavoro, lo racconta la nota di ieri. Il primo è fatto: Lukasz Skorupski resta in rossoblù. Il portiere aveva il contratto in scadenza al 2026, dopo che il Bologna aveva fatto valere nell’ultima stagione la clausola di estensione. L’accordo è stato prolungato di un’ulteriore anno e scadrà il 30 giugno del 2027. Il portiere polacco è uno dei bolognesi acquisiti: veste i colori rossoblù ormai dall’estate del 2018, è in Italia dal 2013, quando fu acquistato dalla Roma, che lo spedì pure a Empoli a farsi le ossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

