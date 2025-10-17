Bollette del telefono più care ogni anno e non potrai cambiare operatore | cosa comporta il nuovo scandaloso emendamento

Il dibattito parlamentare sul Ddl Concorrenza ha fatto emergere una questione che rischia di cambiare radicalmente le regole del gioco nel settore delle telecomunicazioni. Al centro della discussione, una serie di emendamenti presentati da diversi senatori, anche di partiti di maggioranza come Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva, che potrebbero aprire la strada a modifiche profonde nel rapporto tra operatori telefonici e consumatori. La proposta più controversa è contenuta nell’emendamento 9.0.113, che consentirebbe agli operatori di inserire nei contratti delle clausole di adeguamento automatico dei prezzi in base all’indice dei prezzi al consumo, ovvero l’inflazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

