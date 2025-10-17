Boldrini difende Landini | quando il sessismo è un equivoco ma solo se è di sinistra

Dopo la frase di Landini su “Meloni cortigiana”, Laura Boldrini minimizza: “un grande equivoco”. La paladina del linguaggio inclusivo scopre l’elasticità semantica. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Boldrini difende Landini: quando il sessismo è un “equivoco” (ma solo se è di sinistra)

