Bodybuilding Niccolò Meoni premiato durante le ' IBFA World Finals 2025

Prato, 17 ottobre 2025 - “E' stata una bella manifestazione, alla quale hanno preso parte bodybuilder da tutta Europa. Avrei potuto gareggiare, ma ho scelto di accettare l'invito a far parte della giuria. Sono soddisfatto”. Parola di Niccolò Meoni, reduce dall'“IBFA World Finals 2025” svoltosi nei giorni scorsi a Pomezia. Una kermesse di bodybuilding che ha visto sfidarsi partecipanti provenienti da Spagna, Ucraina, Inghilterra ed Ungheria, oltre che dall'Italia. Ed il bodybuilder pratese, classe 1997, è stato premiato dal presidente della federazione per l'impegno in giuria, mostrando di trovarsi sempre più a suo agio in un ruolo per lui nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

