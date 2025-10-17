Bocciate le due mozioni di censura Lecornu naviga a vista

Il cordone sanitario non c'è più. Esiste solo un patto di scopo destinato a sfaldarsi al primo vero banco di prova L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bocciate le due mozioni di censura. Lecornu naviga a vista

