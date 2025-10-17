Boccia Pd | Meloni vuole i pieni poteri Va fermata con il referendum sulla giustizia

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermarla “in nome della Costituzione e non dei magistrati”, fermarla per impedire “la scalata al Colle” e “i pieni poteri di Meloni”. Fermarla. E’ la linea del Pd per vincere il referendum sulla ri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

boccia pd meloni vuole i pieni poteri va fermata con il referendum sulla giustizia

© Ilfoglio.it - Boccia (Pd): “Meloni vuole i pieni poteri. Va fermata con il referendum sulla giustizia"

