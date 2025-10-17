Bocchi | Risorse ad aziende sanitarie penalizzata Parma

“Penalizzate Parma e Piacenza nell’assegnazione delle risorse regionali alle aziende sanitarie e ospedaliere”. La denuncia arriva, con un ‘interrogazione rivolta alla giunta regionale dell'Emilia Romagna, da Priamo Bocchi e da Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia.“Degli oltre 180 milioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

