Boato nella notte i ladri assaltano il bancomat
Potenza Picena (Macerata) 17 ottobre 2025 - Boato nella notte a Porto Potenza, dove una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della banca di Credito cooperativo di Recanati e Colmurano. L'assalto si è registrato a tarda ora, intorno alle 3.30. I balordi hanno preso di mira la cabina bancomat della filiale, che si trova lungo la strada statale Adriatica, e quindi l'hanno fatta saltare in aria usando la tecnica della marmotta, infilando all’interno un contenitore con l’esplosivo. Dopo lo scoppio, hanno rubato i soldi contenuti nel dispositivo e sono scappati via. La refurtiva è ancora da quantificar e. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
