blumosso in radio il nuovo singolo i fumi di bangkok

Il brano, prodotto da RafQu, è un intreccio di vulnerabilità e salvezza reciproca. Il testo evoca una profonda connessione emotiva: un viaggio attraverso momenti intimi silenziosi e improvvisi, quasi viscerali, nella percezione dell'altro. Si percepisce la fragilità condivisa di un legame che può dissolversi nell'aria come fumo, ma anche la purezza dei sogni e la forza di combattere insieme il dolore.

