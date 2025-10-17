Blitz nella Colombia napoletana | trovate centinaia di piante di cannabis e le armi dei narcos

Sui monti Lattari il profumo è pungente. I carabinieri avanzano in fila, tra rovi e pietre umide, guidati dal battito ritmato delle pale dell’elicottero che sorvola le creste. È l’operazione “Continuum Bellum”, l’imponente campagna di contrasto alla coltivazione di droga quest’anno giunta alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it