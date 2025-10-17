Blitz dei carabinieri scoperto nascondiglio nel bosco Sequestrati cocaina munizioni da guerra e giubbotto antiproiettile
Un vero e proprio arsenale e un ingente quantitativo di droga sono stati scoperti dai carabinieri nella notte in un’area rurale di Castel Volturno. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del traffico illegale di armi, i militari della Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
