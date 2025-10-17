Blitz dei Carabinieri contro Cosa Nostra | 50enne ravennate in arresto per ricettazione e porto d' armi clandestine

Una vasta operazione contro una presunta banda criminale vicina alla mafia ha portato anche all'arresto di un uomo residente nel Ravennate. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna, in collaborazione con i Carabinieri di Caltanissetta, hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

