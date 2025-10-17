Black Phone 2 recensione | un sequel migliore dell’originale con un terrificante Ethan Hawke
La nostra recensione di Black Phone 2, sequel dell’horror cult del 2022 ancora diretto da Scott Derrickson con il ritorno di un terrificante Ethan Hawke: un viaggio nel trauma e nella sua rimozione più oscuro, più violento e più memorabile del capostipite. E se quel telefono nero non avesse mai smesso di squillare? Black Phone 2 arriva a tre anni dal primo capitolo (ormai quasi assunto allo status di cult) per riportare in scena il Rapace, interpretato da un sempre più terrificante Ethan Hawke ormai quasi del tutto a suo agio nel ruolo di questo serial killer di adolescenti e bambini. Tornano anche Mason Thames e Madeleine McGraw nei panni dei due protagonisti, ma una volta assistiamo a un sequel che fa decisamente un passo in più rispetto all’originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
