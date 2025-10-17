Black Phone 2 la recensione del film horror con Ethan Hawke
Dopo il successo del 2022, il sequel porta lo spettatore nel confine tra realtà e soprannaturale, seguendo Gwen e Finn mentre affrontano il loro aguzzino. Derrickson mescola suspense e visioni oniriche in un horror teso e inquietante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Universal Horror. . C'è una telefonata dall'inferno... Ritrova Mason Thames e Ethan Hawke in BLACK PHONE 2 e scopri perché l'incubo non è ancora finito. Ora al cinema. #BlackPhone2 - facebook.com Vai su Facebook
La vignetta di Black Phone 2 in esclusiva per @Voto10 - X Vai su X
Black Phone 2, recensione: non solo un sequel, ma una dichiarata e spaventosa ghost story - Black Phone 2 fa evolvere in modo intelligente quanto introdotto dal primo capitolo e Scott Derrickson riesce a sviluppare la storia in modo da non tradire lo spirito dell'originale. Segnala movieplayer.it
Black Phone 2: recensione dell’horror di Scott Derrickson - La recensione di Black Phone 2, il film horror di Scott Derrickson nelle sale italiane il 16 ottobre 2025. Secondo cinematographe.it
Black Phone 2, la recensione: Ethan Hawke torna a terrorizzare il grande schermo - Ethan Hawke torna nel ruolo del Grabber in Black Phone 2, un horror elegante e inquietante firmato Scott Derrickson. Lo riporta atomheartmagazine.com