Bisseck via a gennaio? Di Marzio tace ogni dubbio | ecco quale sarà il futuro del centrale tedesco
Inter News 24 Bisseck partirà a gennaio? A darci una risposta è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il futuro del centrale è già (quasi) scritto. Il futuro di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, continua a far discutere. L’ex Colonia, oggi pilastro della retroguardia dell’ Inter, è stato accostato nelle ultime settimane a diversi club europei, tra cui l’ Eintracht Francoforte. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in un’intervista al portale tedesco Wettfreunde.de, una partenza già nel mercato di gennaio è da escludere. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha chiarito come il club nerazzurro consideri Bisseck un elemento di grande valore e non intenda privarsene facilmente. 🔗 Leggi su Internews24.com
