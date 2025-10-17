Biscotti senza frontiere anche in Toscana raccolta fondi per Msf
Firenze, 17 ottobre 2025 - Anche in Toscana, il 18 e 19 ottobre, Medici senza frontiere (Msf) sarà in piazza per la 2a edizione di Biscotti senza frontiere, l'iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze di Msf che garantisce, si spiega, "un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di emergenza, conflitto e calamità naturali". Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola di biscotti, disponibili in 3 gusti (classico, cioccolato, frutti di bosco), realizzati con il supporto di Grancereale. La scatola è in edizione limitata: ritrae l'arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tendato, lì dove andranno i fondi raccolti attraverso l'iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
