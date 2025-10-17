Biscotti appena sfornati coi ragazzi di Anffas
C’è un profumo che attraversa le vie di Cento e che parla di biscotti appena sfornati ma anche di sorrisi e mani che imparano. E’ la Frolleria di Anffas, che venerdì 24 alle 15 aprirà le sue porte di via Donati 28, un laboratorio, uno spazio, un progetto di inclusione lavorativa e sociale per persone con disabilità, opportunità di crescita personale e professionale. Un luogo pensato per offrire opportunità concrete a giovani con disabilità cognitiva e non solo, che trovano nella pasticceria un modo per costruire competenze, relazioni e un futuro. "Abbiamo preso il modello di Mirandola, che dopo 2 anni è diventato un’impresa sociale – spiega Giuseppe Fratullo, coordinatore Anffas –, i ragazzi qui possono imparare un mestiere con un’educatrice e una cuoca Anffas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
