Bimbo nato morto medici e ostetriche dell’ospedale di Lodi a processo | Si è atteso troppo per il parto

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lodi, 17 ottobre 2025 – Due medici e due ostetriche dellOspedale Maggiore di Lodi sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari con l’ipotesi d’accusa di cooperazione in omicidio colposo e lesioni colpose in seguito alla morte di un neonato avvenuta il 6 gennaio 2023 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Secondo quanto emerso dall’inchiesta condotta dalla Procura di Lodi, i sanitari avrebbero atteso troppo a lungo prima di intervenire, sottovalutando i segnali e i sintomi, e decidendo di indurre il parto solo dopo diverse ore e un cambio di turno, nonostante la situazione clinica della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

