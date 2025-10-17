Bimbo investito da un’auto | arriva l’eliambulanza L’incidente nel pomeriggio di ieri in via Pantano a Ceccano
Momenti di grande tensione in via Pantano, nella parte bassa di Ceccano, dove un bambino è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno ritenuto necessario attivare l'elisoccorso per il trasferimento in un centro attrezzato di Latina. Il trasferimento al Santa Maria Goretti. L' elicottero Ares è atterrato nei pressi del luogo dell'incidente; il piccolo è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti per essere sottoposto ai primi esami radiografici. Le condizioni del piccolo. Dalle prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero apparse particolarmente gravi.
