Bimbo deve fare un' ecografia bilaterale entro 10 giorni ma la prima data disponibile è nel 2026
Nonostante la necessità di eseguire la prestazione entro 10 giorni, come prescritto dal medico di medicina generale, alla richiesta di prenotazione per una ecografia bilaterale della mammella e del cavo ascellare, un operatore del Cup avrebbe riferito alla madre dell'utente - un bambino di 10. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Nessun bimbo deve subire la tortura del tracoma ma tanti stanno soffrendo ora! Tu puoi donare la cura che gli serve. - facebook.com Vai su Facebook