Bimbi ustionati all’asilo il giudice | L’intenzione è chiudere il processo entro l’estate
Osio Sopra. Sono trascorsi quasi tre anni e mezzo da quel giorno tragico in cui Elisa Prandi e Alessandro Bonansinga, allora appena quattro anni, rimasero gravemente ustionati dal ritorno di fiamma sprigionato da un braciere acceso per arrostire i marshmallow, nel giardino dell’ asilo San Zeno di Osio Sopra. E ora, per il pubblico ministero Silvia Marchina, urge arrivare alla definizione del processo a carico della maestra della classe blu Monica Valsecchi e della coordinatrice Simonetta Nava, entrambe accusate di lesioni colpose gravi e gravissime, aggravate dal fatto di averle cagionate a più persone e perché commesse in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
