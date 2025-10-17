Bimba diventa virale mostrando i tesori che nasconde nelle tasche | Ogni volta le riempie di rane e serpenti

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola di appena due anni ha preso l'abitudine di raccogliere i piccoli animali durante le passeggiate con la madre, la quale ha deciso di condividere sui social questi piccoli momenti di esplorazione: "Oltre alle tasche si riempie il cuore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bimba diventa virale mostrandoBimba diventa virale mostrando i “tesori” che nasconde nelle tasche: “Ogni volta le riempie di rane e serpenti” - Nei video, la bimba appare concentrata e orgogliosa, mentre mostra "i tesori" della giornata, trasformando ogni uscita in una piccola occasione per scoprire il mondo. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bimba Diventa Virale Mostrando