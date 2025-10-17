Bimba diventa virale mostrando i tesori che nasconde nelle tasche | Ogni volta le riempie di rane e serpenti
La piccola di appena due anni ha preso l'abitudine di raccogliere i piccoli animali durante le passeggiate con la madre, la quale ha deciso di condividere sui social questi piccoli momenti di esplorazione: "Oltre alle tasche si riempie il cuore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel giorno più speciale, ogni bimba diventa una piccola principessa… con gli abiti di Amato Bimbi.. #cerimonia #battesimo #grwm #perte - facebook.com Vai su Facebook
Bimba diventa virale mostrando i “tesori” che nasconde nelle tasche: “Ogni volta le riempie di rane e serpenti” - Nei video, la bimba appare concentrata e orgogliosa, mentre mostra "i tesori" della giornata, trasformando ogni uscita in una piccola occasione per scoprire il mondo. Si legge su fanpage.it