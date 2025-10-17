Bilancio consolidato del Comune | risultato positivo di oltre 4,4 milioni di euro

CEGLIE MESSAPICA - Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2025 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Ceglie Messapica. Risultato economico positivo di oltre 4,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2023. Si legge in una nota dell'ente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Catanzaro, Veraldi: “Bilancio consolidato in ritardo” - CatanzaroInforma - X Vai su X

Il Consiglio comunale di Città di Castello ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2024. Conti in positivo per oltre 3 milioni e 300 mila euro e tutte le società comunali in utile. L’assessore Mariangeli ha sottolinea la solidità di Sogepu, Farmacie Tifer - facebook.com Vai su Facebook

Bilancio consolidato, Ritucci e Tasso: “Numeri belli sulla carta, ma troppe ombre nei conti del Comune” - BILANCIO CONSOLIDATO 2024, RITUCCI E TASSO: “NUMERI BELLI SULLA CARTA, MA TROPPE OMBRE NEI CONTI DEL COMUNE” Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha ... Da ilsipontino.net

Bilanci in attivo, servizi crescenti e prospettive di crescita per le società partecipate fermane. Ciarrocchi: «Ottimo risultato» - FERMO – Il punto fatto dall'assessore Alessandro Ciarrocchi nel Consiglio Comunale di martedì: «L'ennesimo risultato eccellente negli ultimi anni, forse il più importantele nostre Partecipate. Lo riporta cronachefermane.it

Il bilancio delle partecipate. Sogepu tra luci e ombre. Dibattito acceso in Consiglio - L’assessore: "Dal 2023 la società non si occupa più di raccolta rifiuti". Lo riporta msn.com