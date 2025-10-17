Bilancio consolidato del Comune | risultato positivo di oltre 4,4 milioni di euro

CEGLIE MESSAPICA - Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2025 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Ceglie Messapica. Risultato economico positivo di oltre 4,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2023. Si legge in una nota dell'ente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

