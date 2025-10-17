Bike Pride 2025 la grande parata in bicicletta a Torino | il percorso di 14 km passa per 5 quartieri
Domenica 19 ottobre le strade di Torino saranno animate da Bike Pride 2025, la grande parata in bicicletta che celebra la mobilità sostenibile. Il tema di quest’anno è “Velomobilità. Una città per tutte le ruote”. L’iniziativa, aperta a persone di tutte le età, nasce per incoraggiare l’uso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
A Torino torna il Bike Pride: si pedala per una città senza barriere - Domenica 19 ottobre 2025 torna a Torino la grande parata su due (e più) ruote: il Bike Pride, organizzato da FIAB Torino Bike Pride con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Torino. Segnala bikeitalia.it
Bike Pride, a Torino l’orgoglio ciclista monta in sella - “Una città per tutte le ruote” è il motto della sfilata di quest’anno, che attraversa la zona sud, da Mirafiori a Crocetta ... torino.repubblica.it scrive