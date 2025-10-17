Big match Ravenna i numeri della supersfida

Ravenna-Arezzo di domenica pomeriggio al Benelli è la prima super sfida del calendario. Sfida, peraltro, da ‘ sold out ’ dopo due ore di prevendita. Le prime due della classe – in vetta con 24 punti – si affrontano, puntano alla leadership solitaria. Spettatrice interessatissima è l’ Ascoli, considerata tra l’altro la candidata n.1 alla promozione, che insegue a -1. I marchigiani, sei vittorie di fila, miglior attacco e miglior difesa con solo un gol al passivo, meditano il sorpasso, giocando lunedì sera a Carpi, col risultato delle rivali già acquisito. Lo scontro diretto del Benelli non sarà decisivo, ma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Big match Ravenna, i numeri della supersfida

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ravenna-Arezzo: Giorgio Ciofini su Sport a Km 0 Analizza il Big Match che Vale la Vetta. "Come l'Arezzo deve Disinnescare il Cinismo Romagnolo." (Si concentra sull'analisi tattica e sulla "ricetta" per l'Arezzo). - facebook.com Vai su Facebook

Next Gen | Ad Alessandria passa il Ravenna. Il racconto del match - X Vai su X

Big match Ravenna, i numeri della supersfida - I giallorossi hanno il secondo miglior attacco del girone e vengono da sette trionfi di fila, l’Arezzo ha vinto le ultime quattro ... Scrive sport.quotidiano.net

Scienziati nel Pallone Daily, primo big match al Riviera: la Samb affronta il Ravenna - Capolista insieme all'Arezzo e miglior attacco del campionato, la squadra giallorossa sembra sappia solo vincere. Scrive rivieraoggi.it

DIRETTA/ Sambenedettese Ravenna (risultato finale 0-1): tensione nel finale! (oggi 12 ottobre 2025) - Diretta Sambenedettese Ravenna streaming video tv: la capolista arriva al Riviera delle Palme in striscia, ma anche i rossoblu fanno benissimo. Lo riporta ilsussidiario.net