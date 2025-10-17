Biesse Giustizia e umanità Liberi di scegliere | tappa a San Luca

Riparte martedì 21 ottobre ore 10,30 da San Luca il progetto Biesse Giustizia e umanità Liberi di scegliere.Inaugurazione del nuovo anno scolastico all'Istituto comprensivo San Luca-Bovalino con l'iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Straordinaria del Comune di San Luca. Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

