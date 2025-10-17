Biciclette d' epoca tra sfide e sfilate | in città va in scena il ' Rally per velocipedi'

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biciclette d'epoca protagoniste a Ferrara per un intero weekend, con il ‘VI Rally nazionale per velocipedi - L'Ariostea’, tra storia, pedalate e premiazioni. Sabato 18 e domenica 19, il centro storico cittadino ospiterà il programma di appuntamenti organizzati da Officina ferrarese del Motorismo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

